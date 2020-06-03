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TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası'nın kayıtları açıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) Dijital Ralli Şampiyonası'nın kayıtları açıldı.

TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası'nın kayıtları açıldı
03.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:15

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) Dijital Ralli Şampiyonası'nın kayıtları açıldı.

TOSFED'in internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Red Bull ana sponsorluğunda Spor Toto ve Shell Helix'in katkılarıyla düzenlenen dijital motorsporları projesi TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası'na kayıtlar 13 Haziran Cumartesi günü akşamına kadar devam edecek.

Şampiyonanın elemeleri 15-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Hem PC hem de Playstation platformları üzerinden eş zamanlı olarak WRC8 oyunuyla düzenlenecek elemelerde katılımcılar, en iyi 14 sürücü arasına girerek şampiyonada yarışmaya hak kazanmak için mücadele edecek.

Elemelerin sonunda belirlenecek 14 katılımcı 7 ayaktan oluşan sezona katılacak.

Şampiyona 27 Haziran tarihinde koşulacak Monte Carlo Rallisi ile başlayacak ve sırasıyla İsveç, Finlandiya, Almanya, Katalonya, Korsika rallilerinin ardından 26 Eylül tarihinde Türkiye Rallisi ile sona erecek.

Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Ralli Şampiyonu unvanı ve 10 bin lira kazanırken, ikinci 6 bin ve üçüncü 4 bin lira ödülünün sahibi olacak.

Kayıtları 13 Haziran Cumartesi akşamı, lisans başvuruları ise 12 Haziran Cuma akşamı sona erecek TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası'na katılım detayları dijital.tosfed.org.tr mikro sitesinde yer alıyor.

Kaynak: AA

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