TOSFED Dijital Pist Şampiyonası kayıtları başladı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2020 Dijital Pist Şampiyonası kayıtları başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2020 Dijital Pist Şampiyonası kayıtları başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, otomobil sporları meraklılarına yönelik olan ve Red Bull'un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek dijital şampiyonanın kayıtları açıldı.

Organizasyon, TOSFED dijital lisansına sahip 6 yaşından büyük, 80 yaşından küçük herkesin katılımına açık olacak.

TOSFED'in dijital motor sporları projesindeki ilk etap olan şampiyonada PlayStation 4 platformu ile FIA'nın sertifikalı yarış oyunu Gran Turismo Sport'un kullanılacağının vurgulandığı açıklamada, "Kayıtlar 8 Mayıs Cuma günü saat 18.00'e kadar devam edecek. Yarışlara kayıtlar http://dijital.tosfed.org.tr sitesi üzerinden yapılacak. Şampiyonaya ise 11-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak eleme serisi sonunda ilk 14 sırayı paylaşan sürücüler katılabilecek." denildi.

Katılımcıların 10 ayrı yarış sonunda aldıkları puanlara göre sıralanacaklarına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü, 2020 yılı TOSFED Dijital Pist Şampiyonu unvanının sahibi olacak. Sıralamaya göre şampiyon olan sporcu 10 bin, ikinci 6 bin, üçüncü 4 bin lira para ödülü alacak."

Projedeki ikinci etap TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası ise haziranda yapılacak.

Kaynak: AA