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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Spor

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:44
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde 'Anadolu'nun sesini ve milli mücadeleyi dünyaya duyurmak' hedefiyle yayın hayatına başlayan ve her zaman otomobil sporlarının destekçisi olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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