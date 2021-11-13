BURSA (Habermetre) - 13 KASIM 2021

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TOSFED Baja kupası'nda 2'nda ayak Bursa başladı

BURSA - TOSFED Baja Kupası'nın ikinci yarışı olan Baja Kirmasti, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Bursa Alternatif Sporlar Kulübü ( Bask ) tarafından Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen seremonik startla başladı.

Toplam 4 yarıştan oluşan 2021 TOSFED Baja Kupası'nın ikinci yarışı olan Baja Kirmasti, Bursa'da başladı. Yaklaşık 25 aracın katılımıyla gerçekleştirilecek yarışların seremonik startı Hüdavendigar Kent Parkı'nda yapıldı. Seyir zevki ve yüksek heyecan dozunun zirve gördüğü mücadele öncesi yapılan stant sporseverler tarafından beğeniyle izlendi.

Yaklaşık 200 kilometre özel etabın koşulacağı zorlu yarış, 13 Kasım Cumartesi (BUGÜN) günü saat 11. 30'da Uluabat'tan start aldı. Yarışlar, Warn Türkiye özel etabı ve BAV özel etabı ile Sincansarnıç'a kadar uzanacak. Bursa'nın çok eski yıllara dayanan otomobil sporları tecrübesiyle, son yılların gözde otomobil sporları branşı izleyenlere heyecanı ve adrenalini yüksek mücadeleler izletecek. Organizasyon 14 Kasım Pazar (YARIN) günü Marmara vinç etabının geçilmesinin ardından saat 17. 30'da Aloft Bursa Hotel önünde yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

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