TOSFED 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda ilk yarış birincileri Gördös ve Tüter Tu¨rkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda ilk yarışın birincileri Aytaç Gördös ve Murat Tüter oldu.

Tu¨rkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda ilk yarışın birincileri Aytaç Gördös ve Murat Tüter oldu. TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 10 ayaktan oluşan "TOSFED 2020 Dijital Pist Şampiyonası"nda elemelere katılan 250 kişiden 14'ü Red Bull Ring'de iki yarıştan oluşan ilk ayağa çıktı. Şampiyonanın Red Bull Ring'deki ilk ayağında birinci yarışı Aytaç Gördös, ikinci yarışı da Murat Tüter kazandı. Organizasyonun 2. ayağı 6 Haziran Cumartesi günü Brezilya'nın Interlagos pistinde gerçekleştirilecek. Kaynak: AA