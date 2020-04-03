TOSEF'den sigorta şirketlerine çağrı! TOSEF, Tüm Oto Servisleri Federasyonu, koronavirüsün ekonomik etkilerinin azaltılması için sigorta şirketlerine çağrıda bulundu.

TOSEF, Tüm Oto Servisleri Federasyonu, koronavirüsün ekonomik etkilerinin azaltılması için sigorta şirketlerine çağrıda bulundu.

TOSEF'den yapılan yazılı açıklamad aşu ifadelere yer verildi; "Dünya üzerinde yaşanan COVID-19 salgınından ekonominin her çarkı olan tüm sektörler gibi Sigorta sektörüne hasar onarım hizmeti sağlayan bizlerde ciddi şekilde etkilendik. Yaşadığımız süreçte araç giriş adetleri %70 azalmış durumda ve giderek de azalmaktadır.

"Anlaşmalı Servis" olarak hizmet veren özel oto servisleri bugüne kadar sigorta şirketlerinin maliyetlerini düşürmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için maksimum çabayı gösteren servislerdir.

Normal şartlarda çok düşük kar marjı ile ayakta kalmaya çalışan anlaşmalı özel servisler bugün yaşadığımız zor günlerde iş adetleri ve cirolarındaki yaşanan düşüş ve sabit giderlerin azaltılamaması ile zarar etmeye başladılar.

Düşük kar marjı nedeniyle yedek akçe de ayıramamış olan anlaşmalı özel servislerin bu dönemde gözetilmesi gerekmektedir.

Sigorta şirketleri açılan dosya sayılarının azalması ile birlikte özel servisleri destekleyebilecek bütçeye sahip olacaklardır.

Yıllardır maliyetlerini düşürmek için sigorta şirketlerine destek olan özel anlaşmalı servislerin yaşadığı bu zor dönemi atlatabilmesi için destek olarak

• 3 ay süreyle anlaşmalı servis indiriminin uygulanmaması,

• Ödemelerin hızlı şekilde vade gözetilmeden yapılması,

• Yeni ihbarlarda avans ödemesi yapılması servislerimize destek ve motivasyon sağlayacaktır.

Bu zor günleri TOSEF ve sigortacılık sektörü olarak el ele vererek atlatacağımıza ve geleceğe daha emin adımlarla ulaşabileceğimize inancımız tamdır."