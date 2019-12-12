Tosca: "Kayserispor maçında hedefimiz 3 puan"

12.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:22

Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Alin Tosca, Kayserispor karşılaşmasında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.



Hafta sonu kendi sahalarında oynayacakları Kayserispor karşılaşmasına hazırlanan Gaziantep FK'nın defans oyuncusu Alin Tosca, geride kalan Konyaspor karşılaşmasının da zor bir maç olduğunu belirtti. Kayserispor'u mağlup ederek 20 puana ulaşmak istediklerini ifade eden Tosca, "Önümüzde Kayserispor maçı var. Umarım o maçtan 3 puan alırız. Kayserispor'dan güzel bir futbolla 3 puanı almak istiyoruz. Sıkı çalışıyoruz, hocamızdan rakibimizle alakalı bilgiler alıyoruz. 20 puan hedefimize az kaldı, 3 puan var. Umarım bu galibiyetten 3 puan alarak, 20 puana ulaşırız. Rakibimiz alt sıralarda, küme düşme mücadelesi veriyor, ama henüz bitmiş değil. Onlar için de önemli bir maç olacak. Bu maçta taraftarlarımızın stadı doldurmasını bekliyorum. Takım olarak galip olmamız daha önemli. Benim ya da başka bir arkadaşımın kişisel olarak performanslarından ziyade takım olarak performans önemli. Ben performansımla otoriteleri mutlu ediyorsam bu bana gurur veriyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA