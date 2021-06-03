TOSBİ'de EÜ Tire Meslek Yüksek Okulunun temeli atıldı

Tire Organize Sanayi Bölgesinde (TOSBİ) 1600 metrekare arsaya inşa edilecek Ege Üniversitesi (EÜ) Tire Meslek Yüksek Okulunun temeli törenle atıldı.

Tire Organize Sanayi Bölgesinde (TOSBİ) 1600 metrekare arsaya inşa edilecek Ege Üniversitesi (EÜ) Tire Meslek Yüksek Okulunun temeli törenle atıldı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, törende yaptığı konuşmada, arsayı ve binanın yapımını üstlenen TOSBİ yönetimine teşekkür etti. Çobanoğlu, okulun Tire'ye hayırlar getirmesini diledi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, projenin ülkeye örnek olacağı düşündüğünü aktardı.

TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, sanayi sektörünün yetişmiş insana ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Sanayiye gelen insanların birçoğu eğitimsiz. Dolayısıyla bu eğitim yuvalarına ihtiyacımız çok büyük." dedi.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, okul projesinin kendilerini son derece heyecanlandırdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımı ile okul binasının temeli atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı