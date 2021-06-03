TOSBİ'de EÜ Tire Meslek Yüksek Okulunun temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOSBİ'de EÜ Tire Meslek Yüksek Okulunun temeli atıldı

TOSBİ'de EÜ Tire Meslek Yüksek Okulunun temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Tire Organize Sanayi Bölgesinde (TOSBİ) 1600 metrekare arsaya inşa edilecek Ege Üniversitesi (EÜ) Tire Meslek Yüksek Okulunun temeli törenle atıldı.

Tire Organize Sanayi Bölgesinde (TOSBİ) 1600 metrekare arsaya inşa edilecek Ege Üniversitesi (EÜ) Tire Meslek Yüksek Okulunun temeli törenle atıldı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, törende yaptığı konuşmada, arsayı ve binanın yapımını üstlenen TOSBİ yönetimine teşekkür etti. Çobanoğlu, okulun Tire'ye hayırlar getirmesini diledi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, projenin ülkeye örnek olacağı düşündüğünü aktardı.

TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, sanayi sektörünün yetişmiş insana ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Sanayiye gelen insanların birçoğu eğitimsiz. Dolayısıyla bu eğitim yuvalarına ihtiyacımız çok büyük." dedi.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, okul projesinin kendilerini son derece heyecanlandırdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımı ile okul binasının temeli atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

Son Dakika! Bakan Selçuk, 'Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
Son Dakika! Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hadise Beren Saat Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TOSBİ'de EÜ Tire Meslek Yüksek Okulunun temeli atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 09:11:05. #1.15#

title