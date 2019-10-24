TOSB IK Komitesi'nden öğrencilere mülakat deneyimi

24.10.2019 10:35

TOSB'un ev sahipliğinde 20 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen "Mülakat Simülasyonu"nda Birinci Otomotiv, Cavo Otomotiv, Eku Fren, Çelikel, Karat Güç, Vle, Toksan, Kanca ve Adient gibi otomotiv sektöründe adından söz ettiren şirketlerin üst düzey insan kaynakları yöneticileri öğrencilerle bire bir görüşme yaparak mülakatlarını gerçekleştirdiler.

Öğrencilere organizasyona özel; kurumsal iletişim, insan kaynakları, muhasebe, üretim mühendisliği, planlama ve iş geliştirme, lojistik, satış ve hukuk departmanları için iş ilanları açıldı. Öğrenciler iş ilanlarına başvuru yaparak görüşmelere alındılar. TOSB içerisinde yer alan şirketlerin üst düzey İK yöneticileriyle bursiyer öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte öğrencilerin bir hayli heyecanlı oldukları gözlenirken aynı zamanda iş dünyasına ilk adımı atmanın mutluluğunu da yaşadılar.

TOSB içerisinde yer alan şirketlerin üst düzey İK yöneticileriyle mülakatlarını gerçekleştiren öğrenciler sonrasında Birinci Otomotiv ve Adient firmalarına iş yeri gezileri gerçekleştirdiler.

Öğrencilerin mülakat heyecanı

Birinci Otomotiv İnsan Kaynakları Müdürü ve TOSB İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Yasemin Genç öğrenciler için önemli bir deneyimin yaşandığını belirterek, "TAYSAD ve Anadolu Vakfı iş birliği ile oluşturulan mentorluk programında çalışmalarımı sürdürürken TOSB IK komitesi olarak bu sürece nasıl destek olabiliriz fikri bizi bu projeye götürdü. Öğrencilerimizle üst düzey İK yöneticilerini bir araya getirerek daha yolun başında olan öğrencilerimize bu süreçte destek olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Öğrencilere özel olarak 'Mülakat Süreçleri' paneliyle devam eden etkinlikte Anadolu Vakfı Genel Müdür'ü Selim Güven, "Öğrencilerimize iş dünyasının ilk kapısını aralayarak şirketlerin üst düzey İK yöneticileriyle böyle bir etkinlikte buluşturdukları için TOSB'a ve kapılarını öğrencilerimize açan tüm firmalara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Etkinlik, Panel moderatörü Cavo Otomotiv İK Müdürü Sibel Kohen ve panelistler Birinci Otomotiv IK Müdürü Yasemin Genç, Eku Fren İK Müdürü Ersin Küçüktülek, Çelikel İK Müdürü Meliha Babur ve Karatgüç İK Müdürü Şermin Kalın'ın konuşmalarıyla sona erdi.

Kaynak: Bültenler