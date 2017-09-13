Tosb'da 70 Milyon Liralık Yatırım Atağı
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Burhanoğlu, "Yaklaşık 70 milyon liraya mal olacak yeni yatırımlar ve halihazırda yapılan müracaatlar sonrası özel sektörün gerçekleştireceği tesis yatırımlarının sonucunda artık TOSB'da yer kalmayacak" dedi.
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Burhanoğlu, "Yaklaşık 70 milyon liraya mal olacak yeni yatırımlar ve halihazırda yapılan müracaatlar sonrası özel sektörün gerçekleştireceği tesis yatırımlarının sonucunda artık TOSB'da yer kalmayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com