TORUS ENERJİSİYLE TİTREŞİM VE FREKANS YÜKSELTİCİ ÇALIŞMA 3 SEVİYE

01.11.2019 17:01

Bu çalışma 1. ve 2. seviye çalışmayı yapanlara uygundur. Lütfen 1 saat öncesinde yemek yiyiniz, çalışma öncesi asla sigara içmeyiniz. Her gün tekrarlayabilirsiniz. 1. ve 2. seviye çalışmalarla karıştırıp bir gün her biri olmak üzere 3 çalışmayı her güne bir tane şeklinde beraber uygulayabilirsiniz. Titreşimini yükseltikçe istediğin gerçekliğin frekansına uyumlanır, sadece bu gerçekliği yaşarsın. Frekansın, yaşamının gerçekliğini oluşturur. Bu bir felsefe değil, fiziktir. Enerji ise önce düşünceyi takip eder, düşünce inanca dönüşür, inanç ise gerçekliğini oluşturur. Gerçekliğin de kaderini şekillendirir. O halde bu dünya düzenindeki yaşamında kaderini şekillendirmeye başlamak için çalışmanı düzenli uygula.

Kaynak: Youtube