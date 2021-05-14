Torunuyla yaşam mücadelesi veriyor
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Torunuyla yaşam mücadelesi veriyor

Torunuyla yaşam mücadelesi veriyor
Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 6 yaşındaki torunu Çınar ile bir başına yaşam mücadelesi veren Eşref Merkavul (53), çalışamadığı için kirasını ödeyemeyince sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ANTALYA'da 6 yaşındaki torunu Çınar ile bir başına yaşam mücadelesi veren Eşref Merkavul (53), çalışamadığı için kirasını ödeyemeyince sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Merkavul, "Kirada oturuyorum ama ödeyemediğim için ev sahibim evden çıkartmak istiyor" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan Eşref Merkavul'un hayatı geçen 6 senede kabusa döndü. Önce oğlu E.M., oğlu Çınar'ı bırakıp evden ayrıldı, ardından eşi N.M. cezaevine girdi. Torunuyla bir başına kalan Merkavul, geçimini sağlayabilmek için sokaklarda tükenmez kalem satmaya başladı. İşleri istediği gibi gitmeyen Merkavul, bir süre sonra torunuyla birlikte yaşadığı evinin kirasını ödeyemez hale geldi. Ev sahibinin mayıs ayı sonunda evden çıkmasını istediği Merkavul, torunuyla birlikte sokakta kalma tehlikesi yaşıyor.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Eşref Merkavul, "Eşim cezaevinde, oğlum evlendi, torunumu bana bırakıp gitti. Geçimimi seyyar olarak kalem satarak sağlıyordum. Ama şu an çalışamıyorum" dedi.

Kirasını ödeyemediğini, ev sahibinin evden çıkmasını istediğini belirten Mervakul, "Çok zor durumdayım. Allah kimseyi bu vaziyete düşürmesin. Yardımseverlerden destek bekliyorum" diye konuştu.


Torunuyla yaşam mücadelesi veriyor
Torunuyla yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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