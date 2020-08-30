Torununun sünnet parasını çaldıran pazarcı kadına, tezgah komşularından örnek davranış Üsküdar'da pazarcılık yapan 59 yaşındaki Yasemin Sendan'ın, torununun sünnet parasını çaldırdığını öğrenen diğer esnaf, çalınan parayı kendi arasında toplayarak yardımseverlik örneği gösterdi.

Üsküdar'da pazarcılık yapan 59 yaşındaki Yasemin Sendan'ın, torununun sünnet parasını çaldırdığını öğrenen diğer esnaf, çalınan parayı kendi arasında toplayarak yardımseverlik örneği gösterdi.

İlçede cuma günleri açılan pazarda esnaflık yapan Yasemin Sendan, tezgahını kapattıktan sonra evinin alışverişini yaptı ve dinlenmek için bir pidecide oturdu. Bu sırada içinde günlük kazandığı para ile torununun sünnet parasının bulunduğu cüzdanını çaldırdığını fark eden Sendan, cüzdanı bulmak için yeniden pazara gitti.

Hırsızlık olayını öğrenen diğer esnaf, aralarında topladıkları parayı Sendan'a teslim etti.

Yasemin Sendan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cüzdanı çalındığında günlük harçlığını değil, torununun sünnet parasını düşünerek ağlamaya başladığını söyledi.

Pazarda görevli zabıtaların kendisini gördükten sonra bazı sorular sorduğunu belirten Yasemin Sendan, "Zabıtalar gördü beni. 'Ne oldu?' diye sordular, ben de cüzdanımı çaldırdığımı söyledim. 'Nerede çalındı?' diye sordular, en son patlıcancının önünde alışveriş yaptığımı söyledim. Tezgah altlarına baktılar, o ara çığırdan çıktım. Bütün esnaf soruyor, gelen geçen soruyor. Ağlayarak kendi tezgahımı açtığım yere gittim, orada da yoktu. Bütün esnaf arkadaşlar koştu, 'Üzülme, etme.' dediler. Sonrasını zaten hatırlamıyorum." dedi.

Sendan, pazardaki komşularının parayı tedarik edeceklerini söylediğini ifade ederek, "Kabul edemeyeceğimi söyledim. 'Bize olsa sen zaten yardım edersin.' dediler. Aralarında para topladılar. Bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. Bu cuma tezgah açacağım tekrar, onların her birine nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Allah onları çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Önce onlara sağlık versin. Hepimiz rızık için oradayız." diye konuştu.

Yasemin Sendan, 5 yaşındaki torunu Kemal Karakobak'ı pazardaki esnaf arkadaşlarının topladığı parayla sünnet ettirdiklerini kaydetti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından sosyal medyada paylaşılan, esnafın Sendan'ı teselli ettiği ve aralarında topladıkları parayı verdikleri video da izletilen Sendan'ın duygulandığı görüldü.

Kaynak: AA