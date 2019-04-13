Torununun bağırışları yaşlı adamın hayatını kurtardı

Yangında mahsur kalan yaşlı ve görme engelli adamı itfaiye ekipleri kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip İlçesinde bir evde çıkan yangında torunun balkona çıkıp bağırması mahsur kalan görme engelli ve yaşlı adamın hayatını kurtardı. Çocuğun çığlığı üzerine komşular 112 itfaiye ekiplerini çağırarak yaşlı adamın kurtarılmasını sağladı.

Yangın Gaziantep'in Nizip İlçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Süzer Sokak No 23 kat: 2 ikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Yaşlı ve görme engelli olan bir kişi yangında mahsur kaldı. Balkona çıkıp yardım isteyen torunun bağrışmalarını komşular, yardım etmek istedi ancak yoğun duman ve alevlerden dolayı eve giremediler. Komşular itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaşlı adamı kurtardı. Yaşlı adam 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA