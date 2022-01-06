Torununu öldüren 94 yaşındaki dedeye ev hapsi - Haberler
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Torununu öldüren 94 yaşındaki dedeye ev hapsi

Torununu öldüren 94 yaşındaki dedeye ev hapsi
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'de tartıştığı torunu Halit Nurtop'u (40) av tüfeğiyle öldüren Hüseyin Nurtop'A (94) ev hapsi verildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de tartıştığı torunu Halit Nurtop'u (40) av tüfeğiyle öldüren Hüseyin Nurtop'A (94) ev hapsi verildi. Hüseyin Nurtop'un ifadesinde, "Korkutmak için havaya ateş etmek istedim ama yaşlı olduğum için tüfeğin kontrolünü kaybettim" dediği belirtildi. Halit Nurtop'un bipolar bozukluk nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

Olay, Salı günü öğle saatlerinde Bayındır ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Nurtop ile torunu Halit Nurtop arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Nurtop, torununa av tüfeğiyle ateş açtı. Halit Nurtop, sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde kaldı, Hüseyin Nurtop ise jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halit Nurtop'un öldüğü belirlendi. Nurtop'un cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hüseyin Nurtop ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Halit Nurtop, ilçede toprağa verildi.

'HEM KÖYLÜLERE HEM BİZE ZORLUK ÇIKARIYORDU'

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Nurtop'un, jandarmadaki ifadesinde, "Torunum sık sık kendini kaybedip hem köylüye hem de ailesine zorluk çıkarıyordu. Bizi sürekli bize zarar vermekle tehdit ediyordu. Olay günü de bağırmaya başladı. Korkutmak için havaya ateş etmek istedim ama yaşlı olduğum için tüfeğin kontrolünü kaybettim" dediği bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Hüseyin Nurtop'un, sevk edildiği adliyede ev hapsine alınmasına hükmedildi.

Bu arada, Halit Nurtop'un bipolar bozukluk nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü, ilaçlarını aksattığı için öfke kontrolünü sürekli yitirdiği ve ailesiyle sık sık tartıştığı belirtildi.


Torununu öldüren 94 yaşındaki dedeye ev hapsi

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Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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