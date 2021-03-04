Torununu kaybettiğini sanan babaanne gözyaşı döktü
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Torununu kaybettiğini sanan babaanne gözyaşı döktü

04.03.2021 19:18 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:21
Torununu kaybettiğini sanan babaanne gözyaşı döktü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, alışveriş için çarşıya giden Gülşen Sağlam (57), 3 yaşındaki torununu kaybettiğini sanınca gözyaşlarına hakim olamadı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, alışveriş için çarşıya giden Gülşen Sağlam (57), 3 yaşındaki torununu kaybettiğini sanınca gözyaşlarına hakim olamadı. Kadının feryadı üzerine çevre esnafı seferber olurken, bir süre sonra Gülşen Sağlam, torununu ve gelinini görünce rahat bir nefes aldı.

Torunu 3 yaşındaki Kerem Sağlam ve gelini Feride Sağlam ile dışarıya çıkan Gülşen Sağlam, alışveriş yapmak için Atatürk Bulvarına geldi. Gülşen Sağlam, bir süreliğine gelini ve torununu yanında göremedi. Torununu kaybolduğunu düşünen Gülşen Sağlam, feryat etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan esnaf, Sağlam'a yardım etmek için seferber oldu. O sırada bölgede devriye görevi yürüten trafik polisi de babaanne Sağlam'ı sakinleştirmek için çaba sarfetti. Yaklaşık 5 dakika sonra Sağlam'ın gelininin, torunuyla birlikte yürümekte olduğu fark edildi. Koşarak torunun yanına giden Gülşen Sağlam, gözyaşlarına hakim olamadı. Ne olduğunu anlayamayan minik çocuk ise şaşkın gözlerle babaannesini izledi. Gülşen Sağlam'ın feryatlarına koşan esnaf ise kavuşma anından sonra olay yerinden ayrıldı.


Torununu kaybettiğini sanan babaanne gözyaşı döktü
Torununu kaybettiğini sanan babaanne gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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