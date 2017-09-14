- Torununa tuvaletini yaptırırken aracın altında kaldılar



PEKİN - Çin'de sokakta torununa tuvaletini yaptıran kadın ve torunu aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Çin'de benzerine az rastlanan kazada sokak ortasında torununa tuvaletini yaptırmaya çalışan kadın ve torunu gelen aracın altında kaldı. Arabanın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. Torunuyla ilgilenmek için eğildiği sırada, dönüş yapan bir otomobilin altında kalan kadın ve torunu olay yerinde hayatını kaybetti.