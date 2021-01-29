Torununa tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan dedeye 17 yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Torununa tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan dedeye 17 yıl hapis

29.01.2021 19:54 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:58
Torununa tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan dedeye 17 yıl hapis

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 13 yaşındaki torunu L.N.T.'ye birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kenan Onarancan (62), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 13 yaşındaki torunu L.N.T.'ye birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kenan Onarancan (62), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Turgutlu'da yaşayan Özlem Onarancan, 2 yıl önce ortaokul öğrencisi kızi L.N.T.'nin bir süredir durgun olduğunu fark edince, 16 Ekim'de psikoloğa götürüldü. L.N.T. psikoloğa ve annesine, dedesi Kenan Onarancan'ın kendisine birçok kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kızının psikolojik tedavisinin tamamlanmasını bekleyen Özlem Onarancan, babası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kenan Onarancan, hakkında, torununa zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Turgutlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmalarda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kenan Onarancan, "Cinsel duygularımı tatmin etmek için torunuma yönelik bir eylemim olmamıştır. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Bu olaylar yaşanmadan 6 ay önce kızımın evinin yanında bulunan evimizi satıp başka yere taşındık. Bu nedenle torunumun düzeni bozuldu. Düzeni bozulduğu için de bana bu şekilde isnatta bulunduğunu düşünüyorum" dedi. Davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya Onarancan ve avukatı ile müşteki vekilleri katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Kenan Onarancan'ın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Ebru Yaşar Demet Akalın
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Nihat Özdemir Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Güney Afrika
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Torununa tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan dedeye 17 yıl hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 20:11:40. #1.15#
title