Torununa bakmaya giderken kamyonun çarptığı anneanne toprağa verildi

AKSARAY'da torununa bakmak için kızı Pınar Kaya'nın evine giderken kamyonun çarptığı Arife Demir'in (57) cenazesi, toprağa verildi. Diğer çocuğunu okula götürürken kaza yerinde annesinin öldüğünü öğrenen Pınar Kaya'nın ise rahatsızlandığı ve cenazeye katılamadığı belirtildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1869 Sokak'ta meydana geldi. 1'i erkek, 6 çocuk annesi Arife Demir, küçük yaştaki torununa bakmak için bir giyim mağazasında çalışan kızı Pınar Kaya'nın evine gitmek üzere yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Arife Demir'e Mustafa S. (42) yönetimindeki 34 KV 5224 plakalı kamyon çarptı. Kazada Demir, hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Mustafa S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.