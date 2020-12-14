Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL'ye patladı
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Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL'ye patladı

14.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:19

Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL'ye patladı Kocaeli'nde babasını 3 ay önce trafik kazasında kaybeden 5 yaşındaki torununun kahvaltıda sıcak ekmek isteğini kırmayan dede, sokağa çıkınca 3 bin 150 lira ceza yedi.

Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL'ye patladı

KOCAELİ - Kocaeli'nde babasını 3 ay önce trafik kazasında kaybeden 5 yaşındaki torununun kahvaltıda sıcak ekmek isteğini kırmayan dede, sokağa çıkınca 3 bin 150 lira ceza yedi.

Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 65 yaşındaki Erdoğan Erkul, torununun sıcak ekmek istediği kırmamak için dışarıya çıktı. Annesiyle birlikte kalan torununun isteğini kırmayan dede, aldığı ekmekleri taksiyle götürmek istedi. Yol üzerinde polis ekiplerinin denetimine yakalanan Erkul izinsiz sokağa çıktığı için 3 bin 150 TL idari para cezası yedi.

Olayı anlatan Erkul, "Sabah torunum beni arayıp sıcak ekmek istedi. 'Sokağa çıkma yasağı var' dedim.' 'Olsun dede ben seni çok özledim, sıcak ekmek seviyorum, getirirsen çok sevinirim' dedi. Biraz duygusal konuştu. Dedeyiz, illa bi burukluk oluyor. Fırından ekmek yeni çıkıyordu aldım ve çıktık yola. O anda yolda denetime denk geldik. Tabi ki çıkmamamız gerekiyordu. Biliyorduk böyle olacağını ama torun da isteyince de dayanamadım. 3 ay önce babasını kaybetti. Başında babası yok. İki ekmek 3 bin 150 TL'ye mal oldu. Yine olsa yine çıkarım. Üçüne, beşine bakmam. Neticelerini göze alarak çıktık. Kurallara elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz. Babası başında olsa umursamazsın ama 2 buçuk ay önce babasını bir motosiklet kazasında kaybettik. Almasam içim de ukde kalır. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz üzgünüm" dedi.

Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL'ye patladı
Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL'ye patladı
Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL'ye patladı
Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL'ye patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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