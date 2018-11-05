Elma Verip, Köydeki Kız Çocuklarına Cinsel İstismarda Bulunan 80'lik Sapık Tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Kantar köyünde 80 yaşlarındaki Naif Yılmaz'ın 3 kız çocuğuna para, elma, nar vererek cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Yetkililerin olaya el atması üzerine adli mercilere sevk edilen Yılmaz, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

KÖYDEKİ KIZ ÇOCUKLARINA 3 YIL İSTİSMARDA BULUNDU

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kantar köyünde yaşayan 80 yaşlarındaki Naif Yılmaz, köydeki kız çocuklarına 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

KIZ ÇOCUKLARI DURUMU AİLELERİNE ANLATTI

Olay, 3 gün önce küçük kız çocuklarının ifadesiyle gün yüzene çıktı. Köyde yaşayan çocukların durumu ailelerine bildirmesi üzerine kız çocuklarının aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Görevliler, köyde tacize uğrayan çocukların aileleri ile görüştükleri öğrenilirken, Nusaybin Nezirhan Jandarma Karakolu'na aileler şikayette bulundu.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine jandarma ekipleri, 80 yaşındaki Naif Yılmaz'ı adli mercilere sevk etti. Nusaybin'de adliyeye çıkarılan Yılmaz hakkında küçük kız çocuklarına "Cinsel istismarda bulunduğu" iddiasıyla tutuklama çıkarıldı. Cezaevine konulan Yılmaz hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor doğrultusunda yargılamanın sonuçlanacağı belirtildi.

"PARA, NAR, ELMA VEREREK KANDIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

Cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının ifadesinde, Naif Yılmaz tarafından cinsel istismarda bulunulduğu belirtilerek, "Birçok kez böyle bir yaklaşımda bulundu. Bazen dokunuyordu, bazen de daha farklı şeyler yapıyordu. Para, nar, elma vererek kandırmaya çalışıyordu" dedikleri öğrenildi.

TEHDİT ETTİ

Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Yılmaz'ın aile fertlerinin tacize uğrayan kız çocuklarını tehdit ettiğini öne sürülürken, şikayet dilekçelerini geri çekmeleri için ailelere baskı yaptığı savunuldu.