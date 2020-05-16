Torunu kanserojen oyuncak tutmasın diye ördü, şimdi siparişlere yetişemiyor
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Torunu kanserojen oyuncak tutmasın diye ördü, şimdi siparişlere yetişemiyor

Kocaeli'de yaklaşık 8 ay önce dünyaya gelen torununun, kanserojen içerikli plastik olma ihtimali olan oyuncaklarla oynamasına razı olmayan Jale Keleş, kızı ile birlikte örgü oyuncaklar üretmeye başladı.

Torunu kanserojen oyuncak tutmasın diye ördü, şimdi siparişlere yetişemiyor
16.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:25

Kocaeli'de yaklaşık 8 ay önce dünyaya gelen torununun, kanserojen içerikli plastik olma ihtimali olan oyuncaklarla oynamasına razı olmayan Jale Keleş, kızı ile birlikte örgü oyuncaklar üretmeye başladı. Anne ve kızı şimdi yoğun gelen taleplerle birlikte oyuncak üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Jale Keleş, yıllardır sahip olduğu örgü becerisini torununa oyuncak örerek kullanıyor. Yaklaşık 8 ay önce dünyaya gelen torununun kanserojen madde içeren plastik içerme ihtimali olan oyuncaklarla oynamasını istemeyen Keleş, 26 yaşındaki kızı Kübra Yiğit ile birlikte kolları sıvayarak ipleri örüp oyuncak yapmaya başladı. Keleş ve kızı Yiğit'in el emeğiyle yaptığı doğal oyuncaklar yakın çevreleri tarafından ve özellikle yeni anne adayları tarafından büyük ilgi gördü. Gelen talep üzerine oyuncak yapımına devam eden ikili, becerilerini aile bütçesine katkı sağlamak için kullanmaya başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında da evden çıkmayarak sürekli oyuncak üretmeye devam eden anne ve kızı, şimdilerde siparişlere yetişemiyor. Keleş ve Yiğit, oyuncaklar dışında perde tutacağı, kitap ayracı ve çocuklar için hayvan figürlü tabureler gibi pek çok ürün de örüyor.

"İPLER DAHA SAĞLIKLI"

Çok uzun zamandan beri örgü işleriyle uğraştığını belirten Jale Keleş, örgü örmenin hoşuna gittiğini söyledi. Torunu doğduktan sonra oyuncak örmeye karar verdiğini dile getiren Keleş, "Bildiğiniz gibi plastik oyuncaklar kanserojen madde içerdiği için bu ipler daha sağlıklı. Çocuk ağzına soksa bile zarar vermiyor. Özellikle bu oyuncak örülen ipler çocuklara özel üretildiği için hiçbir zararı yok. O yüzden torunum olduktan sonra karar verdim örmeye. Sonra çevremden talepler gelmeye başladı. Arkadaşlarımın falan hoşuna gitmeye başladı. Tabii çocuğu olanlar, hamile olan anne adayları falan istekte bulundular. Onlara da yapmaya başladık. Sonradan aile bütçesine de katkı olsun diye bunu iş haline döktük. Şuan da internet üzerinden de satış yapıyoruz. Allah'a şükür satışlarımız iyi gidiyor, sipariş alıyoruz. Böylelikle aile bütçesine katkıda bulunmuş oluyoruz" dedi.

Ürettikleri oyuncakların detaylarına göre yapma sürelerinin de değiştiğini ifade eden Keleş, "Oyuncağın aşamasına göre, büyüklüğüne göre, detaylarına göre değişiyor. Üç günde çıkan oyuncakta var, mesela bir bebek çıngırağı. O 3 günde falan tamamlanıyor, Aşamasına göre değişiyor. 10 günde biten oyuncak da var. Mesela bir tabure yaptım ben, torunum için yaptım. Tabure aşağı yukarı 1 ayımı aldı" şeklinde konuştu.

"ARTIK KENDİ EVİMDE ÇOCUĞUM İÇİN PLASTİK OYUNCAK ALMIYORUM"

Bur tarz oyuncaların bebekler için çok faydalı olabileceğini kaydeden Kübra Yiğit ise, "Özellikle bebekler için, 0-3 ay yaş grubu için bu oyuncaklar çok faydalı oluyor, eğitici oluyor. Onların gelişimine katkı sağladığı için bu işte ben de anneme destek olmaya başladım. Ben de zaten annem dolayısıyla küçüklüğümden beri örgü bildiğim için ben de aynı şekilde yapıyorum. Ondan görerek, araştırmalar yaparak sürekli geliştiriyoruz kendimizi. Özellikle bebekler için çok faydalı oluyor bu tür oyuncaklar. Bunlar çocukların motor gelişimi için çok faydalı oluyor. Plastik oyuncaklardansa özellikle bu örgü oyuncaklarla oynamaları daha iyi oluyor onlar için, daha sağlıklı oluyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar, motor becerilerini geliştiriyorlar. Bu şekilde fayda sağlıyoruz. Özellikle artık kendi evimde çocuğum için plastik oyuncak almıyorum ben. Özellikle farklı gördüğüm oyuncakların renklerini değiştirerek onun ilgisini çekecek şekilde kendim örüyorum. Plastik oyuncaklarla oynatmıyorum" ifadelerini kullandı.

"TALEPLER GİDEREK ARTIYOR"

Şimdiye kadar annesiyle birlikte yüzlerce ürün yaptıklarını dile getiren Yiğit, "Özellikle bu karantina sürecinden dolayı sürekli evdeyiz, her gün örüyoruz.Yani sürekli elimizde bir örgü halindeyiz. Yakın çevremizle başladık bu işe. Benim, annemin, arkadaşlarımızın, hamile arkadaşlarımız vardı, onlarla başladık. Onlar sürekli arkadaşlarına söylediler. O şekilde ilerlettik. Şimdi şehir dışlarına gönderim sağlıyoruz, yurt dışlarına gönderim sağlıyoruz. Yüzlerce oyuncak yaptık şimdiye kadar. Çocukların sağlığını tehlikeye atmadığı için bu şekilde talepler giderek artıyor" diye konuştu.

(Mustafa Uslu/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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