Torunu için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor
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Torunu için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor

Torunu için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'da yaşayan Neriman Yeni'nin (63), 2 aylık kuzusu 'Doruk' peşinden hiç ayrılmıyor.

AMASYA'da yaşayan Neriman Yeni'nin (63), 2 aylık kuzusu 'Doruk' peşinden hiç ayrılmıyor. Neriman Yeni, "Torunuma hayvan sevgisini aşılamak için kuzu aldık. Bize çok alıştı, bakımını ben yaptığım için peşimden hiç ayrılmıyor" dedi.

Kent merkezinde yaşayan Neriman Yeni, torunu Nilsu Pehlivan'a (12), hayvan sevgisini aşılamak için onun da isteğiyle 40 günlük bir kuzu aldı. Yeni, torunuyla birlikte 'Doruk' ismini verdiği ve bugün 2 aylık olan kuzuyu bebek gibi biberonla beslemeye ve sürekli ilgilenmeye başladı. Neriman Yeni nereye gitse kuzu da peşinden gidiyor, çarşıya çıktığında, alışveriş yaptığında bile yanından hiç ayrılmıyor.

'BİR ÇOCUK GİBİ BAKIMINI YAPIYORUZ'

Neriman Yeni, "Hayvan sevgisini torunuma aşılamak için aldık. Kuzu bize 40 günlükken geldi, evimize neşe verdi. Kuzumuz şimdi 2 aylık oldu. Biberonla sütünü ve suyunu veriyoruz. Ayrıca ek olarak mama da veriyoruz. Gezmeye giderken, dışarı çıkacağımızı anlıyor, markete ve bakkala giderken hemen peşimizden koşup geliyor. Karşıdan karşıya geçerken bile dikkat ediyor. Beni adım adım takip ediyor. Temizliğine de dikkat ediyoruz, banyosunu terasta yaptırıyoruz. Bir çocuk gibi bakımını yapıyoruz. Bahçeye gidersem bahçeye, eve girersem benimle birlikte eve giriyor. Bahçede de benimle beraber oturuyor, konuşup dertleşiyoruz. Ben bahçemi temizlerken, bana eşlik ediyor o da karnını doyurmuş oluyor" dedi. 


Torunu için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor
Torunu için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor
Torunu için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor
Torunu için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor
Torunu için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor
Torunu için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor
Torunu için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor
Torunu için aldığı kuzu peşinden ayrılmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara

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