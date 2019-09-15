Torunu dedesini bıçaklayarak öldürdü

Torunu dedesini bıçaklayarak öldürdü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde torunu dedesini bıçaklayarak öldürdü.

15.09.2019 20:51
Torunu dedesini bıçaklayarak öldürdü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde torunu dedesini bıçaklayarak öldürdü.


Olay, Karapürçek ilçesi Meşepınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, torun S.G. dedesi Sadık Kazancı'yı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince dede Sadık Kazancı hastaneye kaldırıldı. Dede Kazancı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Torun S.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.