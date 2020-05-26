Torunlarını ziyarete İsviçre'ye geldi, kalbinden rahatsızlandı
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Torunlarını ziyarete İsviçre'ye geldi, kalbinden rahatsızlandı

Türkiye, torunlarını ziyarete geldiği İsviçre'nin Zürih kentinde kalbinden rahatsızlanarak anjiyo olan ve korona virüs salgını nedeniyle de Türkiye'ye dönemeyen 76 yaşındaki Mehmet Karagülle için Zürih'e ambulans uçak gönderdi.

Torunlarını ziyarete İsviçre'ye geldi, kalbinden rahatsızlandı
26.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:01

Türkiye, torunlarını ziyarete geldiği İsviçre'nin Zürih kentinde kalbinden rahatsızlanarak anjiyo olan ve korona virüs salgını nedeniyle de Türkiye'ye dönemeyen 76 yaşındaki Mehmet Karagülle için Zürih'e ambulans uçak gönderdi.

İsviçre'de yaşayan torunlarını ziyarete gelen 76 yaşındaki Mehmet Karagülle, korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemedi. Bu sırada kalbinden rahatsızlanan Karagülle, İsviçre'de anjiyo oldu. İsviçreli doktorların acilen ameliyat olması gerektiğini söylediği Karagülle, tedavi masraflarının yüksek ve ekonomik durumunun da yetersiz olması nedeniyle tedavi olamadı. Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) İsviçre Başkanı Murat Şahin ile iletişime geçen Karagülle, yardım talebinde bulundu. UİD Başkanı Murat Şahin Mehmet Karagülle'nin sağlık durumunu ve talebini Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi'ye bildirdi. Harekete geçen Başkonsolos İpekçi de, Sağlık Bakanlığı ile bağlantıya geçerek ambulans uçak talebini iletti. Yapılan müracaata olumlu cevap veren Sağlık Bakanlığı özel bir ambulans göndererek hasta Mehmet Karagülle'yi Zürih'ten alarak Ankara'ya götürdü.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) İsviçre Başkanı Murat Şahin, korona salgını yüzünden dünyanın sağlık alanında zor bir sınavdan geçtiği bir zamanda vatandaşı için özel uçak gönderen Türkiye'nin bir kez daha büyük devlet olduğunu gösterdiğini belirterek, "'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' diyerek her bir vatandaşına kıymet veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımızın Fahrettin Koca'ya İsviçre'de yaşayan Türkler olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Çatalzeytinlilerden Bakan Koca'ya teşekkür

İsviçre'de yaşayan Kastamonu Çatalzeytinliler Derneği de Sağlık Bakanlığı'nın özel ambulans göndererek İsviçre'den hemşehrileri olan Mehmet Karagülle'yi tahliyesini sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Çatalzeytinliler teşekkürlerinde, "Değerli hemşehrimiz Mehmet Karagülle'nin tedavisinin Türkiye'de yapılması için Sağlık Bakanlığı tarafından İsviçre'ye ambulans uçak gönderilerek Türkiye'ye nakli sağlanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz" denildi.

Öte yandan, Mehmet Karagülle'nin yanı sıra ambulans uçakla Nimet Topsakal da Türkiye'ye götürüldü. Topsakal'ın kronik rahatsızlığı olduğu öğrenildi. - ZÜRİH

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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