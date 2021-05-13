Torunlarına bayram harçlığı için sokağa çıktı, polis evine bıraktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bayram dolayısıyla torunlarına harçlık vermek için bankaya gitmeye çalışan ve yürümekte zorluk çeken yaşlı adam, polis ekiplerince önce bankaya, ardından evine götürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bayram dolayısıyla torunlarına harçlık vermek için bankaya gitmeye çalışan ve yürümekte zorluk çeken yaşlı adam, polis ekiplerince önce bankaya, ardından evine götürüldü.

Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Fikri İşler (78), Ramazan Bayramı'nda torunlarının kendisini ziyaret edebileceğini düşünerek evden ayrıldı ve bankaya gitmek istedi. Yürümekte zorluk çektiği fark edilen yaşlı adamı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bankaya gitmek istediğini ve çekeceği parayı Ramazan Bayramı'nda kendisini ziyarete gelecek torunlarına vermek istediğini söyleyen Fikri İşler'in isteği, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getirildi. Yaşlı adam ilk olarak bankaya ardından evine götürüldü.

"Allah polisimizden razı olsun"

Korona virüs salgını sebebiyle yaşlı adama dikkatli olması gerektiği belirtilirken, Fikri İşler'in eşi Emine İşler ise polis ekiplerine teşekkür etti. Emine İşler, "Allah polisimizden razı olsun. Kendisi bir anda evden çıktı gitti. Koltuk değnekleri olmayınca yürüyemiyor. Komşuya bile gitse ben onu gözlüyorum. Aldılar getirdiler teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı