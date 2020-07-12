Torunları için havuz keyfini evin çatısına taşıdı
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Torunları için havuz keyfini evin çatısına taşıdı

Sultanbeyli'de korona virüs salgını nedeniyle torunlarının dışarıya çıkaramayan dede, evlerinin çatısına portatif bir havuz kurdu.

Torunları için havuz keyfini evin çatısına taşıdı
12.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:08

Sultanbeyli'de korona virüs salgını nedeniyle torunlarının dışarıya çıkaramayan dede, evlerinin çatısına portatif bir havuz kurdu. 16 ton su kapasiteli havuzda yüzen çocukların keyifli halleri havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'de oturan 62 yaşındaki Murat Boyalan, korona virüs salgını nedeniyle eve kapanınca sıkılan torunları için bir çözüm üretti. Torunlarının sıcak havalarda kalabalık ortamlarda bulunmamasını isteyen dede, evlerinin çatısına 16 tonluk yapay havuz kurdu. Arıtma sisteminin de bulunduğu havuzda gerekli ilaçlamaları da yapan dede, torunlarının sıcak havalarda serinlemesini sağladı. Çocukların havuzda geçirdiği renkli görüntüler ise havadan görüntülendi.

Torunlarının evde sıkılmalarını engellemek için havuz kurduğunu ifade eden Payalan, "Pandemi sürecinde ailecek hepimiz evlere kapandık. Çocukları, torunları evde tutmak mümkün değil. Biz büyükler birtakım bahaneler ile dışarı çıkıyoruz. İşe gidiyoruz, alışverişe gidiyoruz ama çocuklarımız hep evdeler. Bunların streslerini atabilmeleri için bir havuz kuralım dedik. Evimizin çatısı müsait, portatif kurulabilen bir havuz kurduk. İlaçlamasını yapıyoruz, klorluyoruz. Yosun önleyici kullanırken arıtma sistemimiz var, günlük 5 saat çalıştırıyoruz. Terkos suyu ile doldurduk. Bir kez doldurmak yeterli değil arıtma sistemi sürekli çalışıyor. Çocuklar günlük olarak stresini atıyor. Her gün buradalar, akşam geç vakitlere kadar havuzun keyfini çıkarıyorlar. Aile büyüklerinin girmesi yasak, sadece torunlarıma özel bir havuz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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