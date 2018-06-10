Torunları Erdoğan Demirören'in Tabutunun Başından Biran Olsun Ayrılamadı
Önceki gün vefat eden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören' için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Demirören'in torunları dedelerinin tabutunun başından biran olsun ayrılmadı.
Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberi en çok da hayatı boyunca gözünden bile sakındığı torunlarını üzdü. 4 erkek torunu cenaze töreni boyunca biran olsun dedelerinin başından ayrılamadı.
Demirören'in torunları (soldan sağa) Cemal, Murat, Erdoğan ve Kaan uzun süre dedelerinin tabutu başında bekledi. Taziye için cenaze törenine katılanlar aile büyüklerinden sonra Demirören Ailesi'nin varislerinin de yanına gelip başsağlığı dileklerini iletti. O isimlerden birisi de Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'tu.