Torunları Erdoğan Demirören'in Tabutunun Başından Biran Olsun Ayrılamadı

Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberi en çok da hayatı boyunca gözünden bile sakındığı torunlarını üzdü. 4 erkek torunu cenaze töreni boyunca biran olsun dedelerinin başından ayrılamadı.

Demirören'in torunları (soldan sağa) Cemal, Murat, Erdoğan ve Kaan uzun süre dedelerinin tabutu başında bekledi. Taziye için cenaze törenine katılanlar aile büyüklerinden sonra Demirören Ailesi'nin varislerinin de yanına gelip başsağlığı dileklerini iletti. O isimlerden birisi de Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'tu.