Torunları 'Ata'sını dualarla andı

SAMSUN (İHA) - Samsun Balkan Türkleri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü vesilesiyle dernek binasında Kur'an-ı Kerim okuttu.

Samsun Balkan Türkleri Derneği, Atatürk'ün vefat yıl dönümü vesilesiyle 10 Kasım akşamı dernek binasında düzenlediği Dua programı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri dualarla yad etti.

10 Kasım dua programı Dernek Başkanı İbrahim Özdemir'in günün anlam ve önemini anlatan selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından dernek üyesi Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir ve Osman Göler Atatürk'ün ruhu için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Balkan Türkleri Ata'sını unutmadı

Programla ilgili açıklama yapan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı İbrahim Özdemir, "Bizlere bu cennet vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde dualarla anmak için böyle bir program tertip ettik. Her yıl 10 Kasım'da çeşitli aktiviteler ve dua programları ile Ata'mızı yad ediyoruz. Bu akşam düzenlediğimiz programla başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha dualarla andık. Derneğimiz üyesi Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir ve Osman Göler hocamız Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhu için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Ardından yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan helva ve ikramlıklarımızı misafirlerimize dağıttık. Rabb'im cennet vatanımız uğruna emek harcayan, canlarını feda eden şanlı al bayrağımızın göklerde dalgalanmasını sağlayan herkesten razı olsun. Dernek binamızda gerçekleştirdiğimiz programımıza katılanlara yönetim kurulumuz ve şahsım adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN