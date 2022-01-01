Torunları Aşık Şenlik'in izinde

Çıldır İlçe Kaymakamlığı tarafından projelendirilen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda tüm kamu kurumları tarafından ilçede yürütülecek olan "Torunları Aşık Şenlik'in İzinde Projesi tanıtım programı Aşık Şenlik İlkokulunda yapıldı.

Programa Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, Çıldırlı aşıklar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, bu projeyle Çıldır'ın en önemli tarihi şahsiyeti olan büyük şair ve ozan Aşık Şenlik'i başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm Çıldırlılara ve ülkemize yeniden tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Programın ardından Aşık Şenlik'in kabri ziyaret edilerek dualar okundu. Proje kapsamında Haziran 2022'ye kadar ilçede çeşitli etkinlikler düzenlenecek. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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