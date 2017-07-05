Torun Sevgisi 70 Yaşında İngilizce Kursuna Başlattı

Antalya'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet ile 68 yaşındaki Ayla Pınardağı çifti, yurt dışında yaşayan torunlarıyla daha rahat iletişim kurabilmek için İngilizce kursuna başladı.



Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi'nde İngilizce eğitimi gören Mehmet Pınardağı, öğrenme azminin sırrının torunları olduğunu söyledi.



İki torununun da ABD'de yaşadığını belirten Pınardağı, Türkçeyi unuttukları için sürekli İngilizce konuşan torunlarıyla iletişim kurmakta zorlandıklarını vurguladı.



Bu nedenle İngilizce öğrenmenin kendileri için zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini anlatan Mehmet Pınardağı, "Ankara'da yaşayan bir torunum var. Onu da hemen İngilizce kursuna gönderdim. Akşamları onunla telefonla konuşup, derslerim hakkında yardım alıyorum. O beni çok destekliyor." diye konuştu.



Öğrenmenin yaşı yok



Ayşe Pınardağı ise öğrenmenin yaşının olmadığını dile getirdi.



Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Doğan, 76 farklı kursta 4 bin 700 kursiyere eğitim verdiklerini kaydetti.



Bütün yaş gruplarından öğrencilerinin bulunduğuna dikkati çeken Doğan, Pınardağı çiftinin derslerinde çok azimli olduğunu ve herkese örnek gösterdiklerini ifade etti.