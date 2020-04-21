Torun: "Genel başkanımız yerel yönetimlerde temel ilkemiz diye yedi maddede belediye başkanlarımıza...
CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'un açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
21.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:31
CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un salona gelmesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'un açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: AA