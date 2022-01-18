Torun'dan Başkan Özkan'a ziyaret

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, geçmiş dönem AK Parti Bursa İl başkanlarından Cemalettin Torun'u ağırladı.

Ziyarette, Torun'un yanı sıra önceki dönem İl Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Kılıç ve Asım Amil de yer aldı.

Özkan teşekkür etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade Başkan Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Geçmişte beraber il yönetiminde çalıştığımız arkadaşlarımız ziyaretimize geldi. Karacabey ve Bursa'daki çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Kendilerini Karacabey'de ağırladığımız için mutluyuz. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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