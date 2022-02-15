Torun: "Belediyeler Birliği şeffaf olmak zorunda, hesap verebilir olmak zorunda"
AA, Hüseyin Bardakcı - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki CHP heyeti TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki CHP heyeti TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.