Torun: "Belediyeler Birliği şeffaf olmak zorunda, hesap verebilir olmak zorunda" - Haberler
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Torun: "Belediyeler Birliği şeffaf olmak zorunda, hesap verebilir olmak zorunda"

AA, Hüseyin Bardakcı - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki CHP heyeti TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki CHP heyeti TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Torun: Belediyeler Birliği şeffaf olmak zorunda, hesap verebilir olmak zorunda

Torun: Belediyeler Birliği şeffaf olmak zorunda, hesap verebilir olmak zorunda

Torun: Belediyeler Birliği şeffaf olmak zorunda, hesap verebilir olmak zorunda

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Şentop, Seyit Torun, TBMM, Güncel, Haberler

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