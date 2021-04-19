Torul'da sıcak iftar yemeği vatandaşların evlerine kadar götürülüyor
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Torul'da sıcak iftar yemeği vatandaşların evlerine kadar götürülüyor

Torul'da sıcak iftar yemeği vatandaşların evlerine kadar götürülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında ilçe merkezinde yemek yapacak kimsesi olmayan yaşlı, ihtiyaç sahibi, engelli ve yalnız yaşayan 50 vatandaşa iftarda sıcak yemek götürülüyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında ilçe merkezinde yemek yapacak kimsesi olmayan yaşlı, ihtiyaç sahibi, engelli ve yalnız yaşayan 50 vatandaşa iftarda sıcak yemek götürülüyor.

Ramazan ayı nedeniyle Torul Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hayata geçirilen proje ile evinde yemek yapacak kimsesi olmayan vatandaşlara iftar saatinde sıcak yemek servisi yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun da zaman zaman katkı sağladığı hizmette özel bir firmaya hazırlatılan iftar yemekleri sıcak olarak vatandaşların evlerine kadar götürülüyor. Çorbasıyla, tatlısıyla, içeceğiyle hazırlanan yemek tepsileri çiçekle bezenerek görevliler tarafından vatandaşlara teslim ediliyor.

Yemekleri teslim edilen ve Ramazan ayı boyunca hergün bu yemeklerin getirileceği söylenen vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından hal ve hatırları sorulurken, vatandaşlar ise bol bol dua ediyor. - GÜMÜŞHANE

Torul'da sıcak iftar yemeği vatandaşların evlerine kadar götürülüyor
Torul'da sıcak iftar yemeği vatandaşların evlerine kadar götürülüyor
Torul'da sıcak iftar yemeği vatandaşların evlerine kadar götürülüyor
Torul'da sıcak iftar yemeği vatandaşların evlerine kadar götürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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