Torul'da ihtiyaç sahibi kişilere iftarda sıcak yemek servisi yapılıyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesi merkezinde ihtiyaç sahibi 50 kişiye iftarda sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi merkezinde ihtiyaç sahibi 50 kişiye iftarda sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Torul Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca geçen sene başlatılan ve bu yıl da devam ettirilen projeyle ramazanda, yemek yapacak kimsesi olmayan yaşlı, ihtiyaç sahibi, engelli ve yalnız yaşayan kişilere yemek hizmeti veriliyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun da destek verdiği projeyle özel bir firmaya hazırlatılan iftar yemekleri vatandaşların evlerine götürülüyor.

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, ramazanda vatandaşların huzuru için çaba harcadıklarını söyledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ilçe merkezinde ihtiyaç duyan kişilere iftar saatinde yemek projesinin ikinci yılına girdiği belirten Karakaş, "Vefa Destek Grubu'muzu da projemize katarak ihtiyaç sahibi kimsesiz ya da yaşlı kişilerin evlerine sıcak yemek servisi yapıyoruz. Dualarını alıyoruz. Ramazan boyunca projemiz sürecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara