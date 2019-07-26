Torul'da her yeni doğan için bir fidan dikiliyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından yeni başlatılan projeyle her yeni doğan bebek için fidan dikip, çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde başlattığı proje ile bir ilke daha imza atan Torul Belediyesi ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini evde ziyaret ederek kendilerine "Hoş geldin Bebek" hediyelerini takdim edip, "Her doğan yeni bir fidan" sloganı ile doğan bebekler adına Torul Kalesindeki alanda fidan dikimi gerçekleştiriyor.

Uygulamaya geçtiğimiz günlerde konulan ve ilk ziyaretini 07.07.2019 tarihinde doğan Güler çiftinin bebeği Ali Güler'in evine gerçekleştiren Belediye Başkanı Evren Özdemir ve eşi Nazan Özdemir, Güler ailesinin mutluluğuna ortak olarak, kendilerine günün anısı adına hazırlanan "Hoş geldin Bebek" hediye paketini takdim etti.

Belediye Başkanı Evren Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Belediye olarak vatandaşlarımızın sevinçleri ve hüzünlerinde her zaman yanlarında olmaya gayret göstereceğiz. Daha önce ilçemizde uygulanmayan bir sosyal faaliyeti aktif hale getirdik. İlk ziyaretimizi de Güler çiftimizin evlerine gerçekleştirdik. Yeni doğan bebeğimize hediyemizi takdim ederek ailemizin sevincine ortak olduk. Büyük bir teveccüh ile girdiğimiz gönüllerde kalıcı olmak istiyoruz, vatandaşlarımızın hem zor günlerinde hem de mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına başlattığımız bu projemiz sadece hediye ile değil aynı zaman fidan dikimi ile de anlamlı hale gelecek. İlk fidanlarımızı da Torul Kalesi'nde diktik. Yavrularımızın isimleri inşallah bu ağaçlar ile birlikte büyüyecek" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA