Torul'da her akşam 70 kişiye sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunca her akşam 70 kişiye sıcak iftar yemeği dağıtılıyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunca her akşam 70 kişiye sıcak iftar yemeği dağıtılıyor.

Torul Kaymakamlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ilçede yeni tip koronavirüs tedbirleriyle birlikte ramazan ayının güzelliğinin de yaşandığı belirtildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında ciddi gayret sarfettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 tedbirleri dahilinde şu ana kadar 250 kişiye maaş, 226 kişiye sağlık, 75 kişinin izin ve 100 kişinin gıda talebi karşılanmıştır. Ayrıca ramazan ayı münasebetiyle her iftar vakti ihtiyaç sahibi 70 vatandaşımıza Vefa Destek Grubunca sıcak yemek ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın huzur ve rahatı için yoğun şekilde çalışıyoruz. Mücadelemizde görev alan çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden tebrik ederiz. Devletimiz tüm gücüyle milletimizin hizmetinde."

Kaynak: AA