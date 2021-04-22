Torul'da çöp alanlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Torul'da çöp alanlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı

Torul'da çöp alanlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı
Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz - Haberler | Güncel

Torul'da belediye ekiplerince çöp atık alanlarında sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Torul'da belediye ekiplerince çöp atık alanlarında sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

İlçede mevsim sıcaklarının artmasıyla birlikte bahar hazırlıklarına başlayan Torul Belediyesi temizlik işleri ekipleri, üvez ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışması yürüttü.

Özellikle eski çöp atık alanında dezenfekte çalışması yapan ekiplerin ilçe genelinde haşereyle mücadele çalışmaları da sürüyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla çöp alanları, konteynırlar ile cadde ve sokakların dezenfekte edildiğini hatırlattı.

Ramazan ayında sıcaklıkların artmasıyla oluşabilecek kötü kokular ile sinek, sivrisinek ve haşereye karşı temizlik çalışmalarını sıklaştırdıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Her gün Gümüşhane'deki Katı Atık Toplama ve Ayrıştırma Merkezi'ne günlük 2-3 kamyon çöpümüzü götürmekteyiz. Fakat eskiden bu yana kullanılan Kurudere mevkisi olarak bilinen bu çöp atık alanında da ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı ihmal etmiyoruz. İlçemizde ilk çalışmayı buraya yapıyor, ardından mahallelerimize geçerek günlük temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza ulaşabilecek her türlü kötü koku ve haşerenin önüne geçebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz

Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Torul'da çöp alanlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:27:19. #1.14#

title