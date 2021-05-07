Torul'da cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı
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Torul'da cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

Torul'da cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı
Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz - Haberler | Güncel

Torul'da, cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı.

Torul'da, cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı.

Torul Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, Tuğrulbey Mahallesi'ndeki yolları köpüklü su ile yıkadı, Kaledibi Mahallesi'nde ise çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tam kapanma döneminde boş kalan cadde ve sokakları temizleyip ilçeyi bayrama hazırladıkları söyledi.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İnşallah tam kapanma tedbirleri ile birlikte düşüşe geçen vaka sayılarıyla beraber Ramazan Bayramı sonrasında normalleşme sürecine girilmesi beklentisi içerisindeyiz. İlçemizde tam kapanma tedbirleri vatandaşlarımızca sorunsuz bir şekilde uygulanıyor. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatarak özlediğimiz günlere kısa süre içerisinde kavuşuruz. Biz, belediye olarak ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz

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