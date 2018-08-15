Torul'da Ahır ve Samanlık Yandı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde çıkan yangında bir ahır ve samanlık yandı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde çıkan yangında bir ahır ve samanlık yandı.
Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde, Çetin Oral'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek samanlığa sıçrayan yangına, Gümüşhane ve Torul belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Ahır ve samanlık, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.