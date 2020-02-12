Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu
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Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu

Yüzeyi buz tutan Torul barajından görüntüler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de birkaç gündür hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu enerji üretimi için kullanılan Torul Barajı gölünün yüzeyi, kısmen buz tutu.

12.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:46
Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu

Yüzeyi buz tutan barajından görüntüler - Gümüşhane'de birkaç gündür hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu enerji üretimi için kullanılan Torul Barajı gölünün yüzeyi, kısmen buz tutu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu
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