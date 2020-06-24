'Torul baraj gölü' çöplüğe döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Torul baraj gölü' çöplüğe döndü

'Torul baraj gölü' çöplüğe döndü -Torul Barajında kirliliğin önüne geçilemiyor -Mahalle sakinleri yaz tatillerini çöp toplayarak geçiriyor Gümüşhane'deki Torul Baraj Gölü'nde her bahar ve yaz mevsiminde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte göl yüzeyi çöplüğe dönerken, sonbaharda da su...

24.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:00

'Torul baraj gölü' çöplüğe döndü

-Torul Barajında kirliliğin önüne geçilemiyor

-Mahalle sakinleri yaz tatillerini çöp toplayarak geçiriyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'deki Torul Baraj Gölü'nde her bahar ve yaz mevsiminde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte göl yüzeyi çöplüğe dönerken, sonbaharda da su seviyesinin düşmesiyle çölü andıran görüntü vatandaşları isyan ettiriyor.

Gümüşhane'nin Vauk Dağı'ndan doğarak il merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerini derin vadiler oluşturarak aşan, Giresun'un Doğankent ilçesinden Tirebolu'ya ulaşarak 160 kilometre sonra Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla yapılan Torul Barajı son yıllarda çevre kirliliğiyle gündeme geliyor.

Harşit çayının doğduğu yerden itibaren geçtiği tüm köy, belde, ilçe ve il merkezinde kenarlarına ve çevreye atılan çöplerin yağmur yağışlarıyla birlikte taşınarak su seviyesi en üst noktaya ulaşan Torul Baraj gölünde birikmesi sonucu baraj gölünün etrafındaki sahil bandı, tarım arazileri, bahçelerin bitişikleri ve koylar çöplerle doluyor.

Özellikle Torul ilçesinin Çamlıca ve Köprübaşı Mahallesini etkileyen olay çevre felaketi boyutlarına ulaşırken mahalle sakinleri her yıl baraj gölünden başta plastik atıklar olmak üzere tonlarca çöp topluyor.

Geçtiğimiz yıllarda enerji santrali özelleştirilen baraj gölünün su seviyesi en üst noktaya ulaşınca Çamlıca ve Köprübaşı mahallelerini birbirine bağlayan tarihi köprü de sular altında kalarak iki mahalle arasındaki ulaşımı kesiyor.

Yaz aylarında çöplüğe, sonbahar ve kış aylarında da su seviyesinin enerji üretimi nedeniyle en dip seviyeye düşmesi sonucu baraj gölü havzası çölü andırırken, yöre halkı bu duruma tepki gösteriyor.

"Biz burada 10-12 yıldır her yaz mevsiminde tonlarca çöp topluyoruz"

Çamlıca Mahallesi sakinlerinden gazeteci-yazar Turgay Bostan, baraj yapılacağı zaman havzada sulak alanları olacak diye sevindiklerini fakat umdukları gibi olmadığını belirterek, "Burası çöplük alanına döndü. Biz burada 10-12 yıldır mahalle sakinleri olarak her yaz mevsiminde tonlarca çöp topluyoruz. Ben yaz tatillerimde memleketimi gezmeye geldiğimde buraya çöp toplamaya geliyorum. O kadar çöp birikiyor ki burada bazen kamyonlarca çöp yakıyoruz veya belediyeden istediğimiz kamyonlarla çöp götürüyoruz" dedi.

"Sonbahar aylarında burası çöle dönüşüyor"

Sonbahar mevsimine doğru şuan çöplük olan göl yüzeyinin su seviyesinin yaklaşık 50 metre düşmesiyle birlikte çatlayan balçıklarla olacağını ve çöplerin havzaya yayılacağını aktaran Bostan, "Sonbaharda da burası pis kokulu, sinekli bir ortama dönecek. Burası 1-2 ay bu vaziyette kalıyor. O da çöplü olarak kalıyor. Daha sonra bir çöle dönüşüyor burası. Suyun belli bir seviyenin altına düşmemesi lazım. Biz Çamlıca mahallesi olarak çevre felaketi yaşıyoruz. Burada genelde plastikler var. Denizlerimiz, göllerimiz plastikle dolu. Çağımızın büyük bir çevre sorunu bu plastik. Harşit havzasından gelen bütün çöp rüzgarla bu koyda birikiyor. Birkaç yer var böyle körfez ve koy olan yer. Rüzgar bu çöpleri getirip oraya biriktiriyor" diye konuştu.

"Gümüşhane'nin ve Torul'un ne kadar dere kenarına atılan çöpü varsa şuanda baraj gölü ve etrafında yüzüyor"

Torul Barajı'nın faaliyete geçtiği günden beri aynı sorunlarla iç içe yaşadıklarını kaydeden Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir ise "Gümüşhane'nin ve Torul'un ne kadar dere kenarına atılan çöpü varsa şuanda baraj gölü ve etrafında yüzüyor. Çok eski yerleşim yeri olan Çamlıca ve Köprübaşı Mahalleleri arasındaki tarihi köprümüzde sular altında kaldığı için iki mahalle arasında bir geçiş yok. Tarihi köprünün arkasında bir tersip bendi yapılıp üzerinden araba yolu geçirilerek bu iki mahallenin birbiriyle ulaşımı sağlanabilir. Bu bent kafesli yapılarak baraj gölüne gelecek pisliğin temizlenmesi de kolay olacak" şeklinde konuştu.

"Burada biriken çöpler temizlensin ve buradaki güzellik ortaya çıksın"

"Torul baraj gölü Kürtün baraj gölünü korumak maksadıyla mı yapıldı?" sorusunu yönelten Özdemir "Bizim baraj adeta o barajın arıtmasını yapıyor. Pisliği, kumunu burada topluyoruz. Su seviyesi çekildikten sonra şu güzellik ortadan kalkacak. Biz bu baraj gölünde suyun belli bir seviyede tutulması taraftarıyız. Burada çok sayıda insanımız, çiftçimiz yaşıyor. Baraj gölü çekildikten sonra baraj gölünün etrafında kalan bütün alüvyonlar ortaya çıkıyor. Kuvvetli bir rüzgar hakim olduğu için buradaki insanlar tozdan evlerinde duramıyor. Buranın temizlenmesi de gerek. DSİ yetkililerimizin barajda faaliyet gösteren şirketle beraber temasa geçip her yıl burada biriken çöpleri temizlesin ve buradaki güzellik ortaya çıksın. Eğer böyle bir şey olmayacaksa talep ettiğimiz tersip bendini yaparak buradaki çoğu sorunu çözebiliriz" diye konuştu.

Torul Baraj gölünün su seviyesinin belli bir seviyede tutularak turizme de kazandırılabileceğinin altını çizen Başkan Özdemir, "Burayı turizme açmak istiyoruz. Şu güzelliğin üzerinde teknemiz, restoranımız olsa, insanlar 13 kilometrelik baraj bölgesinde hem tekneyle yolculuk yapsa hem de üzerinde yemeğini yese güzel olmaz mı? Göletlerde bu yapılabiliyor ama bu doldur boşalt barajların dezavantajı bu" ifadelerini kullandı.

'Torul baraj gölü' çöplüğe döndü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı Haber
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin Haber
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı Haber
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Günlük burç yorumları 24 Haziran 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları 24 Haziran 2020 Çarşamba
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Bursa Esenyurt
Şu an buradasınız: 'Torul baraj gölü' çöplüğe döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 10:08:06. #1.14#
title