Tortum ve Pazaryolu'nda 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Haberler » 3. Sayfa » Tortum ve Pazaryolu'nda 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi - Haber

Tortum ve Pazaryolu'nda 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Erzurum'un Pazaryolu ve Tortum İlçeleri'nde 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi.

14.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:10
Tortum ve Pazaryolu'nda 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

'un ve İlçeleri'nde 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Pazaryolu İlçesine bağlı Eseryurt Mahallesinde A.K. ve eşi Ş.K. ile Tortum İlçesine bağlı Aşağı Katıklı Mahallesi'nde Z.Y. isimli şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İlçe Devlet hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun işi olduğu belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.