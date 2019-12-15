: Tortum Şelalesi yeni yüzüyle cezbedecek

15.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:26

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nin doğal güzelliğinin daha fazla ön plana çıkması için proje hazırlandı.

Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde yer alan ve 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki şelale, "Türkiye'nin en büyük şelalesi" olma özelliğini taşıyor.

18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan, Afrika'daki Vietorio Şelalesi ile Amerika'daki Niagara Şelalesi'nin ardından 21 metrelik genişliği ve 48 metreden düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olan Tortum, her mevsim yerli ve yabancı binlerce turistin ilgisini çekiyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulunan doğa harikası şelale, sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Şelalede uygulanacak 11,5 milyon liralık proje tamam

Turistlerin bölgeyi daha rahat ziyaret etmesi için Erzurum Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile bölgedeki işletme sahibi tarafından yaklaşık 11,5 milyon liralık proje hazırlandı.

Proje kapsamında, şelale etrafında yürüyüş ve bisiklet yolları, kır kahvesi, seyir alanları, bungalov evler, turizm tanıtım ofisleri, kafe ve restoran, meyve bahçeleri ile piknik alanları yapılması planlanıyor.

Turistlerin vazgeçilmez rotalarından olan şelalenin, turizmi daha da canlandırmak için devlet ile özel sektörün girişimleriyle gerçekleştirilecek yatırımlarla ve yeni yüzüyle daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

"Burada insanların gurur duyacağı bir tesis yapacağız"

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tortum Şelalesi'nin muhteşem ve doğa harikası bir güzellik olduğunu söyledi.

Vatandaşların rahatlıkla gezip şelaleyi görmeleri ve aileleriyle bu güzelliklerden faydalanmaları için çalışma yürüttüklerini anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Tortum Şelalesi için 8,5 milyon liralık bir proje hazırladık ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğüne sunduk. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye de arz ettik. İnşallah bu sene ödeneği temin edip işe başlayacağız. Oradaki iptidai ortamın önüne geçmek istiyoruz. Burada insanların gurur duyacağı bir tesis yapacağız. En az 200 kişi istihdam edeceğiz. Turizm demek istihdam demektir."

Memiş, şelalenin standartlarını yükselteceklerini belirterek, "Tortum Şelalesi'nde özel sektörün işlettiği bir yer var. Onların da önünü açtık. Projelerini kurullardan geçirdik. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan da onları destekleyeceğiz. Onların da en az 3 milyon liralık bir projesi var. Onları da yaparak Allah nasip ederse muhteşem bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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