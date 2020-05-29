Tortum Şelalesi, salgın günlerinde boş kaldı
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Tortum Şelalesi, salgın günlerinde boş kaldı

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Avrupa ve Asya'nın en yüksek, dünyanın ise üçüncü yüksek şelalesi olduğu belirtilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı.

Tortum Şelalesi, salgın günlerinde boş kaldı
29.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:02

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Avrupa ve Asya'nın en yüksek, dünyanın ise üçüncü yüksek şelalesi olduğu belirtilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Şelale çevresinde, Valilik ve özel müteşebbis tarafından başlatılan tadilat, onarım ve tesis yapım çalışmaları devam ediyor.

Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18'incü yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor. 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle dünyanın da en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi yılda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Şelalenin akarken gökkuşağı oluşturması ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tortum Şelalesi'nde işletmecilik yapan Şaban Ata, şelaleyi görmek için gelen ziyaretçilerin kullanılabileceği bir tuvalet dahi olmadığını belirterek, şunları söyledi.

"Tortum Şelalesi, 2000 yılında SİT alanı olarak tescil edilmesi nedeniyle çivi dahi çakamıyorduk. Her yer dökülüyordu. Şelaleye inen yol bile çökmüştü. Büyük bir faciaya neden olabilirdi. Valimizle birlikte buraya devletimizin şefkat eli uzandı. Bize bir kapı açtılar. Biz de turizm işletmecisi olarak destek verip buraya valiliğimiz başlatmış olduğu proje kapsamında yeni bir tesis yapıyoruz. Amacımız memleketimize gelenlere en iyi hizmeti vermek. Gelen misafirlerimiz hemen dönmek istemeyecek. Her şey çok güzel olacak. Şu anda koronavirüs nedeniyle ziyaretçi yok. Aslında bu bizim çalışmalarımızı da rahatlatıyor. Umarım 2021'e bomba gibi gireriz."


Kaynak: DHA

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