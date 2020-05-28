- Tortum Şelalesi'nin çehresi değişiyor - Tortum Şelalesi'nin çehresi değişiyor Kış Turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da yaz aylarında da turist ağırlayabilmek için Valilik ve Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi tarafından Tortum Şelalesi'nde bir dizi çalışma başlatıldı.

- Tortum Şelalesi'nin çehresi değişiyor

ERZURUM - Kış Turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da yaz aylarında da turist ağırlayabilmek için Valilik ve Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi tarafından Tortum Şelalesi'nde bir dizi çalışma başlatıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Tortum Şelalesi'ni ziyaret etti. Bölgeye daha fazla turist çekmek amacıyla çalışma başlattıklarını bildiren Memiş, hedeflerinin ilk etapta 500 bin turist olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük şelalesi olmasının yanı sıra 21 metrelik genişliği, 48 metreden düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi özelliğiyle her mevsim yerli ve yabancı binlerce turistin ilgisini çeken Tortum Şelalesi'nde Erzurum Valiliğince de daha fazla ön plana çıkması için proje hazırlandı.

Proje kapsamında, şelalenin merdivenleri yenilecek, led aydınlatmaların yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar yapılması planlanıyor.

Vali Memiş, alanda yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada Tortum Şelalesi'nin dünyanın 4'üncü büyük şelalesi olduğunu kaydetti.

Engelli vatandaşlar unutulmadı

Şelalede bulunan işletmelerin standartların altında olduğunu belirten Memiş, "Çok güzel bir proje yaptık. Burada 1. Sınıf restoran 1. Sınıf kafeterya olsun istiyoruz. Merdivenleri komple yeniliyor, led aydınlatma ve zipline yapıyoruz. Ayrıca Engelli vatandaşlarımız buraya kadar gelip aşağı inemiyordu. Engelli vatandaşlarımızın da şelaleyi görebileceği bir yer yapıyoruz. " dedi.

Kent istihdamına önemli katkı

Şelalede yapılan çalışmaların kent turizminin yanında istihdama da önemli katkı sağlayacağını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Maksadımız bu doğal güzelliklerden bütün vatandaşlarımızın bütün dadaşların çok iyi bir şekilde faydalanması ve istihdam sağlamak. Turizm istihdam demektir. En az 500 bin turist ve 1000 kişilik istihdam hedefliyoruz. İnsanlara iş vereceğiz, AŞ vereceğiz. Bu yatırımın sebebi turizmi geliştirmek ve istihdama katkı sağlamaktır. Burada gençler çalışacak."

Vali Memiş, Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA