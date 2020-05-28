- Tortum Şelalesi'nin çehresi değişiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Tortum Şelalesi'nin çehresi değişiyor

- Tortum Şelalesi'nin çehresi değişiyor Kış Turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da yaz aylarında da turist ağırlayabilmek için Valilik ve Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi tarafından Tortum Şelalesi'nde bir dizi çalışma başlatıldı.

28.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:37

- Tortum Şelalesi'nin çehresi değişiyor

ERZURUM - Kış Turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da yaz aylarında da turist ağırlayabilmek için Valilik ve Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi tarafından Tortum Şelalesi'nde bir dizi çalışma başlatıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Tortum Şelalesi'ni ziyaret etti. Bölgeye daha fazla turist çekmek amacıyla çalışma başlattıklarını bildiren Memiş, hedeflerinin ilk etapta 500 bin turist olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük şelalesi olmasının yanı sıra 21 metrelik genişliği, 48 metreden düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi özelliğiyle her mevsim yerli ve yabancı binlerce turistin ilgisini çeken Tortum Şelalesi'nde Erzurum Valiliğince de daha fazla ön plana çıkması için proje hazırlandı.

Proje kapsamında, şelalenin merdivenleri yenilecek, led aydınlatmaların yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar yapılması planlanıyor.

Vali Memiş, alanda yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada Tortum Şelalesi'nin dünyanın 4'üncü büyük şelalesi olduğunu kaydetti.

Engelli vatandaşlar unutulmadı

Şelalede bulunan işletmelerin standartların altında olduğunu belirten Memiş, "Çok güzel bir proje yaptık. Burada 1. Sınıf restoran 1. Sınıf kafeterya olsun istiyoruz. Merdivenleri komple yeniliyor, led aydınlatma ve zipline yapıyoruz. Ayrıca Engelli vatandaşlarımız buraya kadar gelip aşağı inemiyordu. Engelli vatandaşlarımızın da şelaleyi görebileceği bir yer yapıyoruz. " dedi.

Kent istihdamına önemli katkı

Şelalede yapılan çalışmaların kent turizminin yanında istihdama da önemli katkı sağlayacağını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Maksadımız bu doğal güzelliklerden bütün vatandaşlarımızın bütün dadaşların çok iyi bir şekilde faydalanması ve istihdam sağlamak. Turizm istihdam demektir. En az 500 bin turist ve 1000 kişilik istihdam hedefliyoruz. İnsanlara iş vereceğiz, AŞ vereceğiz. Bu yatırımın sebebi turizmi geliştirmek ve istihdama katkı sağlamaktır. Burada gençler çalışacak."

Vali Memiş, Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek devam ettiğini de sözlerine ekledi.

- Tortum Şelalesi'nin çehresi değişiyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Haber
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü Haber
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim?
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne "sosyete damat" cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben...
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Ataizi Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Metin Oktay Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Twitter Yassıada Instagram Galatasaray
Şu an buradasınız: - Tortum Şelalesi'nin çehresi değişiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 09:37:24. #1.15#
title