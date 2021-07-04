Tortum Şelalesi görsel şölen sunuyor
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Tortum Şelalesi görsel şölen sunuyor

Tortum Şelalesi görsel şölen sunuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dünyanın en büyük ikinci şelalesi olan Tortum Şelalesi görsel şölen sunuyor.

Dünyanın en büyük ikinci şelalesi olan Tortum Şelalesi görsel şölen sunuyor. Gelin ve damatların fotoğraf için uğrak yeri olan Tortum Şelalesi yenilenen haliyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesince bölgede yapılan peyzaj çalışmalarının ardından Tortum Şelalesi görenleri etkiliyor. Kısıtlama kararlarının kaldırılmasıyla birlikte Tortum Şelalesinin yeniden yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılaştığı belirtiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tortum Şelalesi görsel şölen sunuyor - Haberler
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