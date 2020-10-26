Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu

26.10.2020 09:32 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:36
Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da yaz aylarında da turist ağırlayabilmek için Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Uzundere Belediyesi tarafından Tortum Şelalesi'nde yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, şelale ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da yaz aylarında da turist ağırlayabilmek için Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Uzundere Belediyesi tarafından Tortum Şelalesi'nde yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, şelale ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Tortum Şelalesinin çevresinde yapılan çalışmalarla şelaleyi rahatça gezen ziyaretçiler Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ettiler.

Proje kapsamında, şelalenin merdivenleri yenilendi, led aydınlatmaların yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar yapılması yerli turistlerin beğenisini kazandı.

Uzundere ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler önce cam seyir terasında heyecanlarını atarken, daha sonra şelalenin eşsiz güzelliğinin tadını çıkarıyorlar. Şelalenin eski halini hatırlayan vatandaşlar bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - ERZURUM

Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu
Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Sezen Aksu Cem Yılmaz Yıldız Kenter
Spor Podolski Vitor Hugo Erol Bulut Okan Buruk Yücel İldiz
Daha Fazla Kız Çocuk İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 09:45:43. #1.14#
title