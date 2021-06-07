Tortum Hidroelektrik Santrali özelleştirmesinde en yüksek teklifi Mila Enerji verdi
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Tortum Hidroelektrik Santrali özelleştirmesinde en yüksek teklifi Mila Enerji verdi

Tortum Hidroelektrik Santrali özelleştirmesinde en yüksek teklifi Mila Enerji verdi
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde, 222 milyon 710 bin lira ile en yüksek teklifi Mila Enerji AŞ verdi.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde, 222 milyon 710 bin lira ile en yüksek teklifi Mila Enerji AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 4 Haziran'da yapılan duyuruda, söz konusu ihale için 20 şirketin teklif sahibi olduğu kaydedilmişti.

Buna göre, EÜAŞ adına kayıtlı Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi 222 milyon 710 bin lira ile Mila Enerji AŞ sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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